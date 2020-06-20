شكرا لقرائتكم سولشاير يشيد بأداء بوغبا أمام توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن بول بوغبا يتطلع لتعويض ما فاته بعد فترة غياب طويلة للإصابة عقب ظهور لاعب وسط فرنسا بأداء مميز خلال التعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.

ولم يلعب بوغبا منذ 26 ديسمبر الماضي بسبب إصابة بالكاحل وشارك بديلا في الشوط الثاني أمام توتنهام، في تاسع مباراة له بالموسم، وحصل على ركلة جزاء سجل منها برونو فرنانديز هدف التعادل ليونايتد في وقت متأخر.

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وواجه بوغبا (27 عاماً) انتقادات لقلة إسهاماته في فترته مع يونايتد لكنه نال إشادة واسعة في أول مباراة للفريق بعد استئناف الموسم عقب توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال سولشاير: من الرائع رؤية بوغبا وهو يستعرض قدراته كما ساهم بشكل كبير في نيل ركلة الجزاء، لقد عانى من إصابة قوية ويتوق لتعويض ما فاته من الموسم. وتابع المدرب النرويجي: يريد بول دائما إظهار قدراته لنا ويتوقع الكثير من نفسه ويود أن يكون الأفضل. يتدرب كثيرا ويعشق كرة القدم، فعل كل شيء في وسط الملعب. قطع الكرة وقام بتمريرات ناجحة واستعرض بعض المهارات ومن الرائع استعادة جهوده. إنه شاب متحمس وشغوف.

ويبقى يونايتد في المركز الخامس بعد هذا التعادل بفارق نقطتين خلف تشيلسي الذي خاض مباراة أقل وسيزور أستون فيلا المهدد بالهبوط يوم الأحد بينما يظل توتنهام في المركز الثامن.