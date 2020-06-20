شكرا لقرائتكم رياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - برايتون يصعق أرسنال في الدقيقة الأخيرة

فرنسا تسمح للجماهير بحضور مباريات كرة القدم

واتفورد يخطف نقطة من ليستر في الوقت القاتل

فولر يرفض رحيل هافيرتز قبل انتهاء الموسم

بيكيه: الفوز بالدوري سيكون "صعباً" على برشلونة البرازيليون يتحدون " كورونا

فاردي يسعى للوصول إلى هدفه الـ 100

تعرف على مخالفات beIN SPORTS في السعودية

عودة الدوريات الأوروبية الكبرى سولشاير يشيد بأداء بوغبا أمام توتنهام رياضة عالمية

رياضة عالمية مدرب واتفورد سعيد بالتعادل مع ليستر رياضة

رياضة مدرب ليستر: اللعب دون حضور الجماهير.. أمر "صعب" رياضة عالمية

رياضة عالمية ليفانتي يهزم إسبانيول ويبقيه في المركز الأخير رياضة عالمية

رياضة عالمية كونتي: إنتر سيواصل محاولة كسر احتكار يوفنتوس رياضة عالمية

رياضة عالمية

أرمينيا بيلفيلد يمدد عقد مدافعه السويسري برونر رياضة عالمية

رياضة عالمية رونالدو.. "عقدة" الركلة الترجيحية الخامسة رياضة عالمية

رياضة عالمية إشبيلية يسدي خدمة للريال ويتعادل مع برشلونة رياضة عالمية

رياضة عالمية تعادل مانشستر يونايتد وتوتنهام في قمة الجولة 30 رياضة عالمية

رياضة عالمية نيمار يخسر قضيته ضد برشلونة

زيدان: بنزيمة "الرائع" أخرس المنتقدين رياضة عالمية

رياضة عالمية كلوب: شعرت بالقلق بسبب إمكانية إلغاء الدوري الإنجليزي

غوارديولا: ساني رفض تجديد عقده وسيرحل عن مانشستر سيتي رياضة عالمية

رياضة عالمية أرتيتا يطلب من أوزيل استعادة مستواه رياضة عالمية

رياضة عالمية دورتموند يمدد عقد حارسه بوركي إلى 2023 رياضة عالمية

رياضة عالمية السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات في بولندا رياضة عالمية

رياضة عالمية خضيرة مهدد بالغياب إلى نهاية الموسم رياضة عالمية

رياضة عالمية ثلاثية نظيفة للريال أمام فالنسيا تقربه من برشلونة رياضة عالمية

رياضة عالمية تحقيق تحطم المروحية يكشف تفاصيل جديدة لوفاة براينت رياضات أخرى

رياضات أخرى لا تتويج لمتصدر الدوري الإماراتي.. وإلغاء نهائي الكأس رياضة عربية

رياضة عربية إصابة مساعد مدرب برشلونة السابق بمرض نادر رياضة عالمية المزيد إعلانات اليوم

الاسبوع زيدان: بنزيمة "الرائع" أخرس المنتقدين (6027 مشاهدة)

نيمار يخسر قضيته ضد برشلونة (3634 مشاهدة)

إقالة الصنيع.. وتعيين إبراهيم بخيت رئيساً تنفيذياً ... لاتحاد جدة (2868 مشاهدة)

السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات في بولندا (2314 مشاهدة)

السعودية تستضيف فورمولا إي في فبراير 2021 (2067 مشاهدة)

رونالدو.. "عقدة" الركلة الترجيحية الخامسة (2029 مشاهدة) تحقيق تحطم المروحية يكشف تفاصيل جديدة لوفاة براينت (15543 مشاهدة)

معسكر إعدادي للهلال في الطائف (6962 مشاهدة)

زيدان: بنزيمة "الرائع" أخرس المنتقدين (6027 مشاهدة)

بولونيا يكافئ مدربه المصاب بالسرطان بعقد جديد ... (5896 مشاهدة)

زيدان "يوبخ" لاعبي ريال مدريد بعد الفوز على إيبار (5636 مشاهدة)

قرعة كأس آسيا للناشئين تضع السعودية في المجموعة الرابعة (5179 مشاهدة) دعم استثنائي للأبيض جاسب عبد المجيد

دعم استثنائي للأبيض جاسب عبد المجيد القرار الأفضل فرح سالم

القرار الأفضل فرح سالم الملعب.. وخط العودة مساعد العبدلي

الملعب.. وخط العودة مساعد العبدلي الهلال فوق كل هلالي أحمد الشمراني

الهلال فوق كل هلالي أحمد الشمراني الإستاد.. رقم 1 خالد الربيعان

الإستاد.. رقم 1 خالد الربيعان التسريب.. لمصلحة من؟ جاسب عبد المجيد في المرمى | الاندية السعودية وإجراءات احترازية لفيروس كورونا...

في المرمى | تعادل الهلال وفوز النصر في الدوري السعودي

في المرمى|ظروف الطيران وتأثيرها على حكام الدوري السعودي السعودية تستضيف فورمولا إي في فبراير 2021 فورمولا إي الدرعية ‹ ›

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.