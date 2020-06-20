معلومة رياضية.. دور الأهلى فى تمصير الكرة والفوز بأول قمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر 113 عامًا على ذكرى تأسيس النادى الاهلي حيث تأسست القلعة الحمراء عام 1907، ونجح المارد الأحمر فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والأفريقية والعالمية، بعدد كبير من البطولات تنصبه ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال الـ 113 سنة.

فكرة إنشاء النادى الأهلى

كانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس "نادى طلبة المدارس العليا" آنذاك، وهو نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطانى، حتى اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى بك فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر، على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل.

الاسم وحجر الأساس

تم اختيار اسم الأهلى لما تحويه الكلمة من صفة الوطنية ومن ترجمة لكلمة "National" ناشيونال، أى القومى، وتمت الموافقة على تأسيس النادى، وطرح إسماعيل سرى باشا تصميما للمبنى الرئيسى للنادى باعتباره مهندسًا معماريًا، وفى نفس الجلسة عرض عمر لطفى بك عقد شركة "النادى الأهلى للألعاب الرياضية" وطرحت أسهم الشركة بقيمة 5 جنيهات للسهم.

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وكان هدف شركة النادى الأهلى عند تأسيسها جمع مبلغ 5000 جنيه إلا أنه تم جمع 3165 جنيهاً على مدار عام، ولم يكن ذلك المبلغ كافيًا، ما دفع النادى لاقتراض 1000 جنيه من البنك الأهلى فى مارس 1908 بضمان عمر سلطان بك وإدريس راغب وطلعت حرب بك.

فى 19 يونيو 1907 تسلم الجيل الأول من أبناء النادى الأهلى الأرض وذلك من مصلحة أملاك الدولة ومساحتها أربعة أفدنة وثمانية قراريط وسبعة عشر سهمًا حصل عليها المؤسسون بإيجار رمزى قدره قرش صاغ واحد سنويًا ولمدة عشر سنوات.

دور الأهلى فى تمصير الكرة والفوز بأول قمة

فى بادرة تهدف لإظهار قوة الأندية المصرية أمام فرق الحلفاء العسكرية التى أسستها بريطانيا فى مصر، قبل النادى الأهلى التعاون مع نادى المختلط (الزمالك حاليا)، والذى كان تحت سيطرة الأجانب آنذاك، من خلال إقامة مباراة على أرض كل فريق تنافس فيها قطبا الكرة المصرية لأول مرة.

وكانت المباراة الأولى فى يوم 9 فبراير عام 1917 على ملعب الزمالك، وفاز الأهلى 1-0 بهدف سجله عبد الحميد محرم ليخلد اسمه فى تاريخ سجلات الكرة المصرية كأول هداف للقمة، وأقيمت مباراة عودة فى مارس وفاز الزمالك بنفس النتيجة.