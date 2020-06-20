شكرا لقرائتكم خبر عن كم لاعب فى الدوري المصري نال إعجاب فايلر؟.. الإجابة مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن إدارة النادى الأهلى عرضت أكثر من لاعب مصرى بالدورى المحلى على السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن المدير الفنى لم يكن متحمساً لمعظم _إن لم يكن جميع_ هؤلاء اللاعبين تقريباً باستثناء طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب الذى تحمس المدرب السويسرى للتعاقد معه بشكل واضح.

الفترة الماضية شهدت ترشيحات بالجملة من إدارة الأهلى للمدرب السويسرى رينيه فايلر، وشملت الترشيحات لاعبين محليين فى أكثر من مركز، لكن فايلر لم يكن متحمساً لهؤلاء اللاعبين، وقال إن نظراءهم فى الأهلى فى نفس مستواهم وربما أفضل منهم.

ويُعد طاهر محمد طاهر هو اللاعب الوحيد من بين لاعبى الدورى الذى نال إعجاب فايلر ووصفه بأنه مُفيد للفريق ويحتاجه الأهلى، وطلب التعاقد معه ليحصل الأهلى على توقيعه فعلاً قبل أن يدخل مسئولو القلعة الحمراء فى مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية مع نظرائهم فى المقاولون العرب من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

عدم إعجاب فايلر بمعظم لاعبى الدورى الذين تم عرضهم عليه مؤخراً لا يعنى أن الأهلى لن يتعاقد مع أى لاعب محلى باستثناء طاهر محمد طاهر، فالفريق سيضم بالتأكيد صفقات محلية لكن الأولوية حالياً هى حسم صفقة طاهر محمد طاهر وكذلك اللاعب الأجنبى ثم يعود المارد الأحمر لضم صفقة أو صفقتين على أقصى تقدير من الدورى المصرى بالتنسيق مع رينيه فايلر.