وجيه عبد الحكيم لاعب الإسماعيلي يحتفل بزفافه قبل عودة الدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل وجيه عبد الحكيم، صانع ألعاب الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، بحفل زفافه منذ قليل مستغلا فترة توقف النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا وقبل الانخراط فى تدريبات الدراويش استعدادا لعودة مسابقة الدورى بعد توقف دام أربعة أشهر منذ مارس الماضى، والمرجح إقامتها نهاية شهر يوليو القادم بناءً على تصريحات وزير الشباب و الرياضة اشرف صبحي.

فى سياق مختلف، تلقى لاعبو الإسماعيلى وعداً من عضو بالجهاز الفنى للفريق بحل أزمة المستحقات المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء هذه الأزمة قبل عودة الدوري، بعدما تفجرت ثورة من الغضب بين لاعبى الاسماعيلى بعد تأخر مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان فى تأخر صرف عقودهم منذ توقف النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا، وشهدت أحاديث اللاعبين فيما بينهم غضب عارم تجاه إدارة النادى، لاسيما أن بعض اللاعبين لم يحصلوا على نسبة 50 % من عقودهم حتى الان فى ظل ارتباطهم بالتزامات لاتحتمل التأخير،، وحرص اللاعبون على مفاتحة بعض أعضاء الجهاز المعاون للفرنسى جوميز فى صرف مستحقاتهم المتأخرة ولكن وجدوا تجاهلا شديدا من الإدارة للتحدث معهم أو تحديد موعد لصرف مستحقاتهم لاسيما مع قرار عودة الدورى فى يوليو المقبل.