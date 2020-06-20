كيف تستغل ألعاب الصالات فى القطبين حظر كورونا للاستعداد للميركاتو الصيفى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستغل ألعاب الصالات فى القطبين، سواء الأهلى أو الزمالك، فترة تعليق النشاط الحالية فى ظل فيروس كورونا فى ترتيب أوضاع الميركاتو الصيفى، من حيث تأمين اللاعبين بتجديد العقود أو البحث فى ملف التعاقد مع لاعبين جدد، ويرصد الخليج 365 أبرز ملامح الميركاتو الصيفى فى ألعاب الصالات التى ظهرت على الساحة حتى الآن فى التقرير التإلى:سيدات طائرة الأهلى
تشهد صفوف فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى توقيع الثنائى آية الشامى وفريدة العسقلانى على عقود التجديد للفريق لمدة موسمين على بياض، لترك أمر التقدير المادى لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب .
كما يبحث الجهاز الفنى للفريق، يقيادة حمدى الصافى، التعاقد مع محترفة أجنبية بدلا من البرازيلية بأولا كاميلا بعد أن أنهى مسئولو الفريق تعاقدها فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا.رجال يد الأهلى
أما على صعيد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، فنجح مسئولو الفريق فى إنهاء الاتفاق مع هليوبوليس على ضم اللاعب محسن رمضان نجم منتخب الشباب إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد .
رجال يد الزمالك
أما على صعيد فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك، فأكد حمادة عبد البارى مدير الفريق على إنهاء كافة الاتفاقات مع يحيى الدرع نجم الفريق من أجل التوقيع على التجديد خلال اليومين المقبلين، والتفرغ لإنهاء ملف التجديد لباقى الأساسيين.
فيما تم عرض لاعب الترجى التونسى عبد الحق بن صالح على الزمالك من قبل أحد وكلاء اللاعبين، إلا أن الفريق لم يبحث ملف التعاقد مع محترفين حتى الآن.
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