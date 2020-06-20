شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية فى الأهلي تجتمع بالأجهزة الفنبة للنشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الطبية بالنادى الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي، اجتماعًا مهمًا اليوم، السبت، مع الأجهزة الفنية والطبية لفرق النشاط الرياضي؛ استعداداً لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، بناءً على قرار وزارة الشباب والرياضة بخصوص استئناف المسابقات خلال الفترة المقبلة، ووفق الإجراءات الطبية الاحترازية المطلوبة.

وشهد الاجتماع حضور رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، ورؤساء الأجهزة الفنية، والطبية، والمدربين، لمناقشة استعدادات العودة الى التدريبات، وذلك بناءً على طبيعة كل لعبة، ودرجة التلامس، وفقا لما حددته وزارة الشباب والرياضة، ووضع البرنامج الزمنى الخاص بتدريبات كل فريق.

وأكد الدكتور محمد شوقي أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية بشكل صارم، فى كافة المرافق المستخدمة بالنادي، من حيث تعقيم وتطهير صالات التدريب والجيم وغرف الملابس، وأدوات العلاج الطبيعى وغيرها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك اتجاها لتشكيل مركز طبى دائم من أطباء الفرق الرياضية؛ لمتابعة التدريبات وتقديم الخدمات الطبية بشكل عاجل، إلى جانب تكليف الجهاز الطبى لكل فريق بمتابعة اللاعبين، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الجميع. ومن جانبه أكد رؤوف عبدالقادر، على أن هناك تواصلا مستمرا مع الاتحادات الرياضية المختلفة؛ للوقوف على مواعيد استئناف المنافسات المختلفة، حتى يتم وضع البرامج الزمنية الخاصة بإعداد كافة الفرق بالصورة المناسبة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد. ويسعى الأهلى إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبا لاستئناف النشاط فى أى وقت، وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع الرياضة فى مصر بشكل عام، على غرار ما حدث فى العديد من الدول حول العالم.

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اجتماع اللجنة الطبية في الأهلي بالنشاط الرياضي