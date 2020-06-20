شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة إعارة "ديفندر" الأهلي للجونة أو دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً حول إعارة محمد محمود، لاعب الفريق، إلى وادى دجلة أو الجونة خلال الموسم المقبل، بدعوى اكتساب "حساسية" المباريات بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة إجراء عمليتين جراحتين فى الرباط الصليبى طوال الفترة الماضية.

وقال نادر شوقى، وكيل اللاعب محمد محمود ، إن الأهلى لم يتحدث معه فى مسألة التفكير فى إعارة محمد محمود، مؤكداً أن اللاعب تعافى تماماً من الإصابة وأصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بمجرد عودة الفريق الأحمر للتدريبات، وتحدث نادر شوقى كمسئول بنادى الجونة قائلاً، "لم نفكر إطلاقاً فى استعارة محمد محمود لأننا نعلم جيداً أنه مستمر مع الأهلي".

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى حديث نادر شوقي بأنه لا يوجد أى نية للتفريط فى "الجوكر" محمد محمود، والذى يُجيد اللعب فى ثلاثة مراكز وهى لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب، وهى المراكز التى يحتاج الأهلى فيها للاعبين على مستوى عالٍ وبكفاءة محمد محمود.

وأجرى محمد محمود أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائى وتعافيه بشكل كامل بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى وانتهائه من البرنامج التأهيلى والعلاجي، وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة للطبيب الألمانى المعالج له، والذى أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات ناديه بشكل طبيعي، ويتابع الخبير الألمانى الذى سبق وأجرى الجراحة لللاعب الأهلى قبل أكثر من ثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع فى الرباط الصليبى بعد أيام قليلة من تماثله للشفاء من الجراحة ذاتها.