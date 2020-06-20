زيدان يرفض التعليق على اتهامات مدافع برشلونة

رفض الفرنسي، زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريـال مدريد الإسباني، الرد على تصريحات مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه بشأن تلقي الريـال لقرارات تحكيمية غير مستحقة ووجود مجاملات.
وأكد زيدان، أن كل تصريح هو مسئولية ووجهة نظر من صاحبه، ولن أعلق على هذه الأمور، لأن الجميع يعلم مستوى الريـال وما يقدمه في المباريات التي خاضها بعد فترة التوقف، والحكام
جاءت تصريحات زيدان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت والخاص بمواجهة فريقه غداً أمام ريـال سوسيداد، ضمن مباريات الجولة 30 للدوري الإسباني، والذي يحتل فيه الريـال وصافة الترتيب بفارق 3 نقاط عن برشلونة.
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