يعقد يوم الأثنين القادم الأولمبياد الخاص المصري مؤتمرا بعنوان '' العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص ٢٠٢٠ '' عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال برنامج زووم. يأتي المؤتمر تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و بحضور المهندس أيمن عبد الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري. المصري. أكد المهندس " هاني محمود " علي آهمية هذا الموتمر والذي يضع الخطوط العريضة أمام مجتمع أولادنا من ذوي القدرات الخاصة لعودة آمنه لانشطة الأولمبياد الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد ١٩ المستجد تلك الآزمة التي تمر يها العالم. ويشير محمود إلي الاهتمام الملحوظ من الدكتور اشرف صبحي والدكتورة نيفين القباج والمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للاولمبياد الخاص الدولي بحضور ورعاية هذا المؤتمر الهام لمتابعة عملية آعادة الأنشطة تدريجيا بالاولمبياد الخاص المصري وفقا للآجراءات الاحترازية. صبحي والدكتورة نيفين القباج والمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للاولمبياد الخاص الدولي بحضور ورعاية هذا المؤتمر الهام لمتابعة عملية آعادة الأنشطة تدريجيا بالاولمبياد الخاص المصري وفقا للآجراءات الاحترازية. يذكر ان أنشطة الأولمبياد الخاص المصري توقفت عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بآيقاف الأنشطة التي تشهد تجمعات بشرية في شهر مارس السابق ، واستمرت انشطة الأولمبياد الخاص المصري خلال تلك الفترة "عن بعد" في كافة المجالات عن بعد تماشيا وحفاظا علي جميع اللاعبين واسرهم والمدربين.

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كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مؤتمر العودة الآمنه لأنشطة للأولمبياد الخاص المصري برعاية وزيري الشباب والرياضه والتضامن الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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