زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الأحد على ملعب ريال أرينا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني " الليجا ".
ويغيب عن قائمة الفريق الملكي كلًا من ناتشو وإيسكو وفاسكيز ويوفيتس لإصابتهم، بينما يتواجد ألتوبي وخافي هيرنانديز لدعم قائمة ريال مدريد .
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي..
حراسة المرمى: تيبو كورتوا وأريولا وألتوبي
خط الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، راموس ، فاران ، مارسلو ،ميندي ، خافي هيرنانديز
خط الوسط: كروس ، مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي ، خاميس رودريجيز
الهجوم: كريم بنزيما ، هازارد ، بيل ، أسينسيو ، براهيم دياز ، ماريانو ، فينيسيوس ، رودريجو جويس.
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