تفاصيل عرض تشيلسي لضم ظهير ليستر سيتي

حرص نادي تشيلسي على التقدم بعرض رسمي إلى ليستر سيتي من أجل التعاقد مع بن تشيلويل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث واصل الفريق اللندني محادثاته مع ظهير ليستر سيتي، والذي يصر مدرب البلوز فرانك لامبارد على التعاقد معه.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن مسئولي تشيلسي أكدوا لنظرائهم في ليستر انهم مستعدون لدفع أكثر من 80 مليون جنيه

إسترليني لضم الظهير الدولي الإنجليزي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر هذا الموسم.

ويأتي هذا في الوقت الذي لم يبدى فيه براندان رودجرز مدرب ليستر سيتي أي قلق بشأن مستقبل لاعبه حيث علق بالأمس على

ذلك قائلا: "يمكن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في العالم، إنه موهوب كبير ولا يمكنني رؤيته إلا يتحسن، إنه يعرف ما يفعله ليصبح لاعب كبير، يمكنه الحصول على ذلك هنا في ليستر سيتي، أدرك أن اللاعبين قد ينظرون إلى ما بعد ليستر، لكني لم أشعر قط أن هذا هو الحال مع تشيلويل".

واختتم: "يمكنني أن أقول ذلك، ولكن بالطبع قد يكون للاعبين والوكلاء طموحات أخرى. لكنني دائمًا مرتاح جدًا حيال ذلك".