الجماهير تعود للملاعب الفرنسية 11 يوليو

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، أنه سيسمح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم من جديد بداية من 11 يوليو المقبل في ظل تخفيف إجراءات العزل والإغلاق المفروضة في البلاد لاحتواء العدوى بفيروس كورونا.
وسوف يسمح بحضور خمسة آلاف شخص فقط على أقصى تقدير فيالملعب على أن يسمح بزيادة العدد في وقت لاحق خلال الصيف مع انطلاق الموسم في الثلث الأخير من أغسطس المقبل.
وبهذا أصبح من الممكن إقامة المباراة النهائية لكأس فرنسا ونهائي كأس رابطة المحترفين بحضورالجمهور الذي سيكون بوسعه أيضا حضور مباريات ودية للأندية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.
وبسبب العدوى والتوقف ألغي الدوري الفرنسي رسميا في 30 أبريل الماضي وتوج باريس سان جيرمان بطلا بينما استؤنفت مباريات الدوري في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا في وقت سابق من الشهر الجاري في حين ستعود مباريات دوري إيطاليا في وقت لاحق من اليوم السبت.
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