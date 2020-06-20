جولة لوزير الرياضة بمضمار دراجات ستاد القاهرة ومركز شباب الأسمرات

قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم، بجولة تفقدية لمضمار الدراجات بستاد القاهرة الدولي، ومركز شباب الاسمرات.
تفقد صبحي مضمار الدراجات والمنطقة المحيطة به، واطمئن علي اخر الاستعدادات للانتهاء من المشروع، والبدء في تجهيز المضمار لاستضافة البطولات الدولية به.
أكد صبحي علي اهمية استخدام المنطقة المحيطة بالمضمار واستغلالها الإستغلال الأمثل من تقديم خدمات لمرتادي المضمار او المشعجين والمشاهدين المتواجدين.
ثم قام صبحي بجولة تفقدية في مركز شباب الاسمرات للاطمئنان علي سير العملية الانشائية بالمركز والانتهاء منه،ليكون متاحا لاستقبال قاطني حي الاسمرات والمنطقة المحيطة به.
اعرب صبحي خلال جولته بمركز الشباب عن سعادته لسرعة الانتهاء من مركز شباب الاسمرات بالكامل والذي سيقوم بتقديم العديد من الخدمات الرياضية والشبابية لرواد المركز، حيث تفقد خلال جولته حمام السباحة الاولمبي والمسرح الروماني ومنطقة العاب الاطفال بالاضافة الي المبني الاجتماعي بالمركز.
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