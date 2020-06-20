مدرب براعم الزمالك يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك، عن تعافية بشكل نهائي، من فيروس كوفيد 19 "كورونا" . وأكد غراب أنه خضع لفحوصات طبية أخيره خلال الساعات الماضية، حيث اطمأن من الأطباء علي تعافية بشكل نهائي من المرض الذي لحق به مؤخرا. من الأطباء علي تعافية بشكل نهائي من المرض الذي لحق به مؤخرا. مشيراً إلي أن الأطباء أكدوا له قدرته علي ممارسة حياته بشكل طبيعي، وعليه قام غراب بالخروج من العزل الصحي الذي كان يلازمة خلال الفترة السابقة. قام غراب بالخروج من العزل الصحي الذي كان يلازمة خلال الفترة السابقة. ووجه غراب الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور، علي الدعم الدائم له منذ بداية إصابته، وتواصل طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة معه بشكل دائم، حتي التعافي بشكل نهائي.

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