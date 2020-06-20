بوروسيا دورتموند يتقدم على لايبزيج في الشوط الأول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الفوز على نظيره لايبزيج في الشوط الأول بهدف دون رد في المباراةالتي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من عمرالدوري الألماني.
وأفتتح التسجيل لفريقبوروسيا دور تموند إيرلينج هالاند في الدقيقة 33.
ويسعى فريق بوروسيا دورتموند للخروج من المباراة بالفوز للحفاظ على وصافة الدوري الألماني خلفًا لبايرن ميونخ الذي حسم اللقب.
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