بايرن ميونخ يتغلب على فرايبورج بثلاثية في الشوط الأول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الفوز على نظيره فرايبورج في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف فيالمباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من عمر الدوري الإلماني .
وأفتتح التسجيل للبايرن جوشوا كيميتش في الدقيقة 15 وأحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقائق 24 و 37، بينما أحرز لفريق فرايبورج لوكاس هولير في الدقيقة ال33 .
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