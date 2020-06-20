بعد تلقيه عروض خليجية.. الشناوي يحدد موقفه مع الأهلي

تمسك حارس الأهلي “محمد الشناوي” بالاستمرار مع ناديه الحالي، وعدم التفكير في مغادرته والانضمام لأي فريق آخر.

ورفض الحارس الدولي محمد الشناوي، الاغراءات الخليجية التي تنهال عليه في الفترة الأخيرة من أجل الرحيل عن النادي الاهلي.

وتلقى حارس المنتخب المصري محمد الشناوي عدد من العروض الخليجية والأوروبية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد اللاعب لبعض المقربين منه أنه لن يوافق على العروض المغرية التي وصلته خلال الآونة الأخيرة مفضلا البقاء بين احضان الاهلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت وجود اهتمام من جانب بعض الأندية الأوروبية وعلى رأسها ارسنال الإنجليزي للتعاقد مع محمد الشناوي.

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وأوصت اللجنة الفنية بالنادي الاهلي برئاسة “محسن صالح”، إدارة النادي بضرورة تعديل عقد محمد الشناوي وترضيته ماليا.

وكان الأهلي قد ضم محمد الشناوي قادما من نادي بتروجيت خلال الانتقالات الصيفية عام 2016.

وتألق محمد الشناوي بشكل لافت خلال العامين الأخيرين، وبات الحارس الأبرز في مصر وأفريقيا، وأصبح رقم واحد في حراسة مرمى عرين المنتخب المصري والأهلي.

ويرتبط الشناوي مع الأهلي بعقد ممتد حتى صيف عام 2021، ويرغب النادي في تأمين لاعبه وتمديد تعاقده لفترة أخرى.

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