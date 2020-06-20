رامي الجريدي يحسم مستقبله مع الترجي

أبدى حارس مرمى الترجي التونسي “رامي الجريدي” تحمسه لتمديد تعاقده مع ناديه والاستمرار معه خلال الموسم المقبل. وقالت صحيفة الشروق التونسية أن اللاعب أبلغ إدارة الترجي بموافقته على تجديد تعاقده والبقاء مع الفريق الفترة القادمة. وينتهي تعاقد رامي الجريدي مع الترجي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل لأي فريق خلال في صفقة انتقال حر. وقالت الصحيفة أن إدارة الترجي نفت التقارير التي ربطت بين قيام الحارس الدولي “معز حسن” بفسخ تعاقده مع نادي سيركل بروج البلجيكي وبين انضمامه للفريق. وأكدت إدارة الترجي برئاسة حمدي المؤدب أن الحارس “معز حسن” خارج حسابات النادي، مؤكدا اقتراب انهاء تمديد تعاقد رامي الجريدي. ..

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