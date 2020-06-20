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فيديو أهداف مباراة ارسنال وبرايتون فى الدوري الانجليزي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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نقدم لكم فيديو أهداف مباراة ارسنال وبرايتون فى ، في أهم مباريات اليوم السبت 20-6-2020 بالجولة الـ 30، في البريميرليج، والثانية بعد جائحة .

تنقل مباراة “آرسنال وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.

إليكم تشكيل الفريقين لمباراة اليوم:

  • تشكيلة ارسنال: لينو – بيليرين – موستافي – هولدينج – كولاسيناك – بيبي – سيبايوس – جوندوزي – ساكا – لاكازيت – أوباميانج.
  • تشكيلة برايتون: رايان – سيشلوتو – ويبستير – دانك – بران – بروبر – بيسوما – جروس – تروسارد – موري – موباي.

قم بتحديث الصفحة لمشاهدة أهداف المباراة..

نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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