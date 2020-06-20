فيديو أهداف مباراة ارسنال وبرايتون فى الدوري الانجليزي

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نقدم لكم فيديو أهداف مباراة ارسنال وبرايتون فى الدوري الإنجليزي، في أهم مباريات اليوم السبت 20-6-2020 بالجولة الـ 30، في البريميرليج، والثانية بعد جائحة كورونا.
تنقل مباراة “آرسنال وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.
إليكم تشكيل الفريقين لمباراة اليوم:
- تشكيلة ارسنال: لينو – بيليرين – موستافي – هولدينج – كولاسيناك – بيبي – سيبايوس – جوندوزي – ساكا – لاكازيت – أوباميانج.
- تشكيلة برايتون: رايان – سيشلوتو – ويبستير – دانك – بران – بروبر – بيسوما – جروس – تروسارد – موري – موباي.
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نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.
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