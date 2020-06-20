ايه سي ميلان والمعروف بـ”الروسونيري” (الاحمر والاسود)، يعتبر من أنجح الأندية في ايطاليا بعد يوفنتوس، وفى العالم حيث حصد 18 لقباً على مستوى القارة الأوروبية وعلى مستوى العالم متساوياً مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات ميلان الايطالي.

يحتفل ميلان يوم 16 من شهر ديسمبر كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1899، ويتخذ من مدينة ميلانو في إقليم لومبارديا في إيطاليا مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “سان سيرو” الذي يتسع لنحو 80 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به ميلان الى عام 1901 عدما فاز بلقب الدوري الايطالي، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1963 عندما تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

يُسمح لميلان بوضع النجمة على قمصان لاعبيه بعد أن فاز بأكثر من 10 بطولات بالدوري الإيطالي، ويُسمح له أيضا بوضع شعار شرفي يُسمى “وسام اليويفا الشرفي” والذي يبين عدد البطولات التي أحرزها بالبطولة الأوروبية.

ويعتبر ديربي ميلان هو ديربي بين فريقي مدينة ميلانو الواقعة في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا، بين نادي إي سي ميلان ونادي إنتر ميلان، وهو واحد من أشهر الديربيات الايطالية، وتُمثل هذه المباراة صراع بين الطبقة العاملة الكادحة أي جمهور ميلان في مدينة ميلانو، والطبقة الراقية أي جمهور الإنتر.

ومن أشهر من لعب لنادي ميلان هم: الارجنتيني (هيرنان كريسبو)، والبرتغالي (روي كوستا)، والمهاجم الأوكراني (أندريه شيفشينكو)، ومن فرنسا كلا من (مارسيل ديساييه، جان بيير بابان، ليليان تورام، باتريك فييرا)، ومن البرازيل (كافو، ريفالدو، رونالدينهو، رونالدو)، ومن هولندا (إدجار ديفيدز، رود جوليت، باتريك كلايفرت، فرانك ريكارد، كلارنس سيدورف، ماركو فان باستن)، ومن ايطاليا (روبيرتو باجيو، فرانكو باريزي، باولو مالديني، أليساندرو نيستا، جياني ريفيرا، باولو روسي، كريستيان فييري).

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إليكم سجل بطولات ميلان الايطالي (محلياً)

كم مرة فاز ميلان بالدوري الايطالي؟

فاز ميلان بالدوري الايطالي 18 مرة مواسم: (1901، 1906، 1907، 1951/1950، 1955/1954، 1957/1956، 1959/1958، 1962/1961، 1968/1967، 1979/1978 Star*، 1988/1987، 1992/1991، 1993/1992، 1994/1993، 1996/1995، 1999/1998، 2004/2003، 2010/2011).

الوصيف 15 مرة مواسم: (1902، 1947–1948، 1949–1950، 1951–1952، 1955–1956، 1960–1961، 1964–1965، 1968–1969، 1970–1971، 1971–1972، 1972–1973، 1989–1990، 1990–1991، 2004–2005, 2011-2012).

الدوري الايطالي الدرجة الثانية

فاز ميلان بدوري الدرجة الثانية مرتين موسمي: (1981/1980، 1983/1982).

كم مرة فاز ميلان بكأس ايطالي؟

فاز ميلان بكأس ايطاليا 5 مرات مواسم: (1967/1963، 1972/1971، 1973/1972، 1977/1976، 2003/2002).

الوصيف 9 مرات مواسم: (1941–42، 1967–68، 1970–71، 1974–75، 1984–85، 1989–90، 1997–98, 2015–16, 2017–18).

كم مرة فاز ميلان بكأس السوبر الايطالي

فاز ميلان بكأس السوبر الايطالي 7 مرات أعوام: (1988، 1992، 1993، 1994، 2004، 2011، 2016).

الوصيف 4 مرات أعوام: (1996، 1999، 2003، 2018).

سجل بطولات ميلان الايطالي (أوروبياً)

كم مرة فاز ميلان بدوري أبطال أوروبا؟

فاز ميلان بدوري أبطال أوروبا 7 مرات مواسم: (1963/1962، 1969/1968، 1989/1988، 1990/1989، 1994/1993، 2003/2002، 2007/2006).

الوصيف 4 مرات مواسم: (1958/1957، 1993/1992، 1995/1994، 2005/2004).

كأس السوبر الأوروبية

فاز ميلان بكأس السوبر الأوروبية 5 مرات أعوام: (1989، 1990، 1994، 2003، 2007).

الوصيف مرتين عامي: (1973، 1993).

كأس الكؤوس الأوروبية

فاز ميلان بكأس الكؤوس الأوروبية مرتين موسمي: (1968/1967، 1973/1972).

الوصيف مرة واحدة موسم: (1974/1973).

سجل بطولات ميلان الايطالي (دولياً)

كم مرة فاز ميلان بكأس العالم للأندية؟

فاز ميلان بكأس العالم للأندية مرة واحدة عام: (2007).

كأس الإنتركونتيننتال

فاز ميلان بكأس الإنتركونتيننتال 3 مرات أعوام: (1969، 1989، 1990).

الوصيف 4 مرات أعوام: (1963، 1993، 1994، 2003).

بطولات آخري غير رسمية فاز بها ميلان الايطالي

فاز ميلان بكأس ميتروبا مرة واحدة موسم: (1982/1981).

فاز ميلان اللاتينا مرتين عامي: (1951، 1956).

فاز ميلان بكأس دبي للتحدى مرة واحدة عام: (2009).

فاز ميلان بكأس سانتياجو بيرنابيو مرتين عامي: (1988، 1990).

فاز ميلان بكأس لويجي برلوسكوني 11 مرة أعوام: (1992، 1993، 1994، 1996، 1997، 2002، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009).