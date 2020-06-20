الرجاء البيضاوي يحسم تجديد عقد قائده “محسن متولي”

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توصل نادي الرجاء البيضاوي إلى اتفاق مع قائد الفريق “محسن متولي”، من أجل تجديد تعاقده والاستمرار بين صفوف النسور الخُضر خلال الفترة المقبل.
ونجحت إدارة الرجاء في اقناع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، بالتوقيع على عقد جديد ليستمر مع الفريق لمدة موسمين.
وينتهي تعاقد محسن متولي مع نادي الرجاء بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال إلى أي فريق في الميركاتو الصيفي 2020.
ووافقت إدارة الرجاء على الطلبات المالية التي حددها محسن متولي من أجل تمديد تعاقده وعدم الرحيل عن النادي بعد انتهاء عقده.
وكان محسن متولي قد عاد لصفوف الرجاء خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الأهلي القطري في صفقة انتقال حر.
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