رياضة | الأهلي يحدد موعد تجديد عقد مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موعد تجديد عقد مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عودة الفريق للتدريبات الجماعية من أجل الحصول على توقيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي لتجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق، لمدة موسمين مقبلين والاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع مروان محسن مهاجم الفريق، من أجل تجديد عقده بالفترة المقبلة.

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وينتظر عبدالحفيظ، عودة التدريبات الجماعية للفريق والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، من أجل عقد جلسة مع مروان محسن، وانهاء اتفاق تجديد عقوده مع المارد الأحمر.

ويرغب النادي الأهلي في تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق، لمدة موسمين مقبلين، بناءً على توصيه من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للحفاظ على نجومه.

ويعد مروان محسن، واحد من اللاعبين الأساسية التي يعتمد عليها فايلر بشكل مستمر خلال المباريات، سواء محلية أو إفريقية منذ بداية الموسم الجاري.