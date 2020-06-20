رياضة | عاشور وفتحي ينتظران قرار الخطيب بشأن مشاركتهم في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر عاشور وفتحي ينتظران قرار الخطيب بشأن مشاركتهم في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر كل من حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي نجوم النادي الأهلي معرفتهم موقفهم من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.

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ولم يتواصل أحد من الجهاز الفني بالقلعة الحمراء مع إكرامي أو فتحي أو عاشور لإبلاغهم بخطة الفريق بشأن التدريبات الجماعية.

وينتظر الجهاز الفني للنادي الأهلي حسم محمود الخطيب رئيس النادي لموقف هذا الثلاثي بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن إكرامي وعاشور وفتحي كانوا قد أكدوا منذ عدة أيام أنهم قرروا الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في نهاية الموسم الجاري وخوض تجربة جديدة.