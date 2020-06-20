رياضة | ليستر سيتي يتعادل مع واتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يتعادل مع واتفورد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة فريق ليستر سيتي مع مضيفه واتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله بينيامين تشايلويل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وتعادل مريج داوسون لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث كما رفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر.