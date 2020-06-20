رياضة | حقيقة رحيل محمد عواد عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل محمد عواد عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيل محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية أن عواد قد يرحل عن صفوف الزمالك بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي خلال هذا الموسم ولتلقيه العديد من العروض الخليجية الضخمة.

ولكن نفى أحد المقربين من محمد عواد كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد أحد المقربين من اللاعب أن عواد سعيد في صفوف الزمالك وليس لديه أي مشكلة في عدم مشاركته الفترة الماضية ولن يرحل قبل نهاية عقده مع الفريق.

ويتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

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من جانبه، اشتعل صراع قوي بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي في الفترة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم الدوري المغربي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب كل من الأهلي والزمالك في التعاقد مع المغربي كريم بركاوي نجم نادي حسنية أغادير في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع "le360 سبور" المغربي أن كريم البركاوي تجاهل عروض الأهلي والزمالك ويقترب بشدة من الانضمام إلى صفوف نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف.

وأكد الموقع أن نادي صن داونز تواصل مع وكيل أعمال البركاوي في الفترة الماضية وعرض مبلغ ضخم لضم اللاعب وهناك اتجاه للموافقة على العرض.

وأشار الموقع إلى أن كريم بركاوي سيرد على العرض المقدم من نادي صن داونز بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن المؤكد حتى الآن أنه لن ينضم إلى الأهلي أو الزمالك.