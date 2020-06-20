رياضة | الأهلي يرحب بشروط المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرحب بشروط المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالموافقة على طلبات نادي المقاولون العرب، من أجل الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى النادي الأهلي، مرونة في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، بعدما منح ذئاب الجبل الضوء الأخضر من أجل التنازل عن خدمات لاعبين من الفريق على سبيل الإعارة، لإتمام الصفقة.

وكان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، طالب بضم ثنائي من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في حال رحيل مهاجمه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

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وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، اتفاق مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون، بانتقال طاهر طاهر إلى ملعب التتش سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وجاء اتفاق الطرفين، أثناء تواجد رئيس المقاولون داخل النادي الأهلي بالجزيرة، على هامش اجتماع الأندية لتحديد مصير الدوري العام.

ويعد طاهر طاهر، أحد الأسماء المطلوبة بشدة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتدعيم الخط الهجومي تحسبًا لرحيل رمضان صبحي، المحتمل عقب نهاية إعارته من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري.