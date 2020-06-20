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الامارات | ليستر يسقط في فخ التعادل أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

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لندن - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه واتفورد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله بينيامين تشايلويل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وتعادل مريج داوسون لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.

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ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث كما رفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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