الامارات | ليستر يسقط في فخ التعادل أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر يسقط في فخ التعادل أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه واتفورد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله بينيامين تشايلويل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وتعادل مريج داوسون لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء. Advertisements ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث كما رفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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