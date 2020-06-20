الامارات | يوفنتوس يتطلع إلى مصالحة جماهيره بعودة قوية في الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتطلع إلى مصالحة جماهيره بعودة قوية في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع استئناف منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد توقف استمر ثلاثة أشهر ونصف الشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتطلع يوفنتوس إلى تحقيق عودة ناجحة أملا في تعزيز موقعه في الصدارة وكذلك مصالحة جماهيره بعد صدمة الخسارة في كأس إيطاليا.

ويستأنف يوفنتوس، الذي يتصدر الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة أمام أقرب منافسيه لاتسيو صاحب المركز الثاني، مشواره في المسابقة بمواجهة بولونيا، على ملعب الأخير، مساء الاثنين في المرحلة السابعة والعشرين.

وكانت منافسات كرة القدم في إيطاليا قد جرى استئنافها قبل أيام عبر بطولة الكأس، والتي شهدت تعادل يوفنتوس مع ميلان سلبيا في إياب الدور قبل النهائي ليتأهل إلى النهائي بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، حيث كان يوفنتوس قد تعادل ذهابا على ملعب ميلان 1 / 1 .

وفي المباراة النهاية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، قدم يوفنتوس أداء باهتا أيضا رغم مشاركة النجوم كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا ودوجلاس كوستا، وخسر أمام نابولي 2 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، علما بأن القائم أنقذ شباك يوفنتوس مرتين خلال المباراة.

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وكان يوفنتوس، الذي يدربه المدير الفني ماوريتسيو ساري المدرب السابق لنابولي، قد خسر كأس السوبر الإيطالي في ديسمبر الماضي، وبات الآن يواجه ضغوطا من قبل الجماهير التي تتطلع للتتويج بلقب الدوري للموسم التاسع على التوالي، بعد صدمة خسارة بطولة الكأس، التي توج بها يوفنتوس أربع مرات متتالية بين عامي 2015 و2018 .

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