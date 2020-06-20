الامارات | حارس مرمى يستقبل 10 أهداف ويحصل على لقب رجل المباراة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق إف سي روستوف هزيمة كبيرة أمام سوتشي في الدوري الروسي، بنتيجة 10-1، وذلك بعدما اضطر الأول إلى إرسال فريق من أكاديمية النادي بسبب تفشي فيروس كورونا بين ستة لاعبين في الفريق الأول.



ورغم النتيجة التاريخية إلا حارس مرمى روستوف البالغ من العمر 17 عاماً دينيس بوبوف لقى استحساناً كبيراً وتم اختياره رجل المباراة، على الرغم من تلقيه رقمًا قياسيًا من الأهداف، ولكنه أوقف ركلة جزاء وحقق أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري للتصديات في مباراة واحدة برصيد 15 تصدياً.



وكان روستوف اضطر لخوض اللقاء بفريق الشباب، نظرا لدخول الفريق الأول بأكمله الحجر الصحي، بعد ظهور 6 عينات ايجابية فيه خلال فحوص كورونا قبل يومين من استئناف الموسم بعد توقف طويل بسبب الجائحة.



وعزل كل لاعبي روستوف ومدربيه أنفسهم، لذا لم يجد الفريق صاحب أي لاعب محترف متاح لخوض أول مباراة بعد العودة، مما تسبب في خسارته المباراة بنتيجة 10-1 رغم تقدمه في النتيجة بهدف أول مبكر في الدقيقة الأولى من اللقاء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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