الامارات | بالفيديو.. أغنية عن "كورونا" تتسبب في إبعاد لاعبين دوليين عن منتخب العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أغنية عن "كورونا" تتسبب في إبعاد لاعبين دوليين عن منتخب العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في العراق أمس، في إبعاد اللاعبين الدوليين، ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف منتخب العراق لكرة القدم، وذلك بعد قرار من الهيئة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الاتحاد حتى إقامة الانتخابات المقبلة.

وقالت الهيئة إنها اطلعت على الفيديو، واعتبرته مخالفا للتعليمات العامة في العراق والإجراءات المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا، والتزام الحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي.

ويظهر اللاعبان في الفيديو وهما يؤديان أغنية تستهزء من فيروس كورونا، وتقلل من خطره، ويعتبران أن من يخافون الفيروس هم "ناس مجنونة".

وقالت الهيئة إن قرار إبعاد اللاعبين، تم اتخاذه بعد التشاور مع مدرب العراق، السلوفيني كاتانيش، على أن يتم فرض غرامة مالية عليهما بنحو 1700 دولار، وسيتم استثمار المبلغ في دعم العوائل العراقية المتضررة من فيروس كورونا.

وطالبت الهيئة من لاعبي المنتخب العراق أن يكونوا قدوة للناس، من أجل الحماية من انتشار فيروس كورونا، لا أن يكونوا قدوة سيئة تسهم في تأزم الموقف الصحي للبلد.

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