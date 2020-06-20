الامارات | مرتضى منصور يهاجم حسن شحاتة: "ابنك كريم أخطأ في حقنا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم حسن شحاتة: "ابنك كريم أخطأ في حقنا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أن مدرب منتخب مصر السابق، حسن شحاتة رفض إجراء مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة الزمالك من أجل الاحتفال بعيد ميلاده الـ 73.
وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك إنه أمر بإقامة احتفالية كبيرة لحسن شحاتة بسبب حلول عيد ميلاده، وعندما حاول فريق الإعداد إجراء مداخلة هاتفية معه، رفض.
وأضاف منصور: "مثلما نقدرك يجب عليك أن تقدرنا، فقناة الزمالك ليس ملكًا لمرتضى منصور بل ملك لأبنائه"، وتابع: "نجلك كريم هو من أخطأ في حقنا، ولم نتجاوز في حقه".
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