الامارات | برشلونة يعرض نجمه البرازيلي على نادي إنجليزي.. ويلتزم بتحمل ثلث راتبه

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعرض نجمه البرازيلي على نادي إنجليزي.. ويلتزم بتحمل ثلث راتبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجم البرازيلي، ولاعب فريق برشلونة فيليب كوتينيو معروض بنظام الإعارة لموسم واحد على فريق إيفرتون، الذي يقوده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقالت الصحيفة إن نادي برشلونة عرض اللاعب على إيفرتون، مع تحمل ثلث راتبه. ويريد برشلونة التخلص من عبء اللاعب الذي كلفه 160 مليون يورو، حين وقع له قادما من ليفربول في 2018، وأمضى الموسم الحالي معارا لبايرن ميونيخ مقابل 8 ملايين يورو.

يذكر أن كوتينيو عانى خلال فترة لعبه القصيرة مع برشلونة من عدم الاعتماد عليه كثيرا، بجانب صافرات الجمهور البرشلوني عليه. وبات يريد بشدة العودة إلى الدوري الانجليزي، بعد أن كان في فترة سابقة أحد نجومه الكبار، حين كان أبرز لاعبي ليفربول، قبل أن يتمرد على ناديه ويصر على المغادرة إلى برشلونة.

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