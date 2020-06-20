شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يعود لمباشرة عمله في اتحاد الكرة بعد تعافيه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة تعافي الدكتور محمود سعد، المدير الفني للجبلاية، نهائيًا من الإصابة بفيروس كورونا، وعودته لمباشرة عمله.

وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، أن الأطباء المعالجون للدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، سمحوا له باستئناف عمله اعتبارا من اليوم، بعد أن أثبتت كافة الفحوصات والاختبارات التي أجريت له سلامته.

وكان «سعد» قد تعرض للإصابة لفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددًا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.