شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مواجهة واتفورد مع ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى لقاء واتفورد امام ضيفه ليستر سيتي، بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب «فيكارج ورد»، في اطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنتظر الفريقان 90 دقيقة كاملة حتى سجل اللاعب بنجامين تشايلويل هدف التقدم لفريق ليستر، قبل أن يحقق واتفور التعادل في الدقيقة 93 عن طريق اللاعب كريج داوسون.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة 54 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري الإنجليزي، فيما يصل رصيد واتفورد إلى النقطة 28 في المركز السادس عشر.