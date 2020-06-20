شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمام بابل للزمالك.. لاعبون من أنجولا في الدوري: «أحدهم غادر بسبب الدرن واّخر هداف للمسابقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدولي الأنجولي صاحب الـ 26 عاماً أري بابل عن انضمامه لصفوف فريق الكرة بنادي الزمالك وتوقيعه على عقود اللعب للقلعة البيضاء قادماً من فريقه المحلي أول أغسطس، والذي عاد له عقب تجربة احترافية غير موفقة في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وعلى مدار تاريخ الدوري المصري شهدت المسابقة تواجد 5 نجوم أنجوليين قبل قدوم أري بابل واتمام تعاقده مع الزمالك، حيث نستعرض مشوارهم مع الأندية المصرية.

إيفيلينو

تعاقد معه الأهلي بناء على رغبة البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2002، ليشغل مركز رأس الحربة الصريح في صفوف النادي الأحمر، بعد تألقه بصفوف فريق بتروأتلتيكو، وسجل اللاعب هدفاً يتيماً بالدوري جاء في مرمى الاسماعيلي، فضلاً عن هدف اّخر في شباك روما الايطالي، ورحل عن النادي الأحمر بعد تأكد إصابته بمرض الدرن، في الوقت الذي أكد خلالهخ تشيرنو نجم الأهلي والقناة السابق أن رحيله عن النادي الأحمر كان بسبب نجل مانويل جوزيه والذي كان يعمل وكيلاً لإيفيلينو.

سيلينو

اللاعب الذي لم يترك أي بصمة واضحة في صفوف الاسماعيلي خلال احترافه بقلعة الدراويش موسم 2005-2006، حيث رحل سريعاً عن جدران النادي الساحلي لسوء متواه الفني، حيث لم يفلح في تسجيل أي أهداف مع الفريق.

فلافيو

فلافيو - صورة أرشيفية

يعتبر أبرز نجوم أنجولا الذين سطع نجمهم في سماء الدوري المصري، بل والمهاجمين الأفارقة بشكل عام، فبعد موسم صادم لصاحب الرأس الذهبية، تعثر خلاله في قيادة هجوم الأهلي، منحه مانويل جوزيه المزيد والمزيد من الفرص حتى بات مهاجماً فذاً، يعي الطريق تمامًا للشباك، حيث انضم للأهلي في صيف 2005 واستمر حتى نهاية موسم 2009، وساهم في 17 لقباً مع الفريق وتُوج بلقب هداف الدوري المصري موسم 2006-2007، وأحرز 58 هدفاً بالقميص الأحمر، كما يبعتبر فلافيو واحد من هدافي مباريات القمة أمام الزمالك برصيد 5 أهداف بواقع 3 بالدوري و2 بدوري الأبطال.

جيرالدو

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جيرالدو - صورة أرشيفية

أنجولي جديد في صفوف الأهلي، تعاقد معه النادي الأحمر مطلع عام 2019 لشغل مركز الجناح الأيمن بعد تألقه مع أول أغسطس، جيرالدو اصيب في العاشرة من عمره بمرض شلل الأطفال، إلا أنه لم يستسلم وعاد سريعاً لممارسة المستديرة وتحقيق أحلامه، وبات اللاعب البرازيلي الأصل صاحب الجنسية الأنجولية على أعتاب الرحيل عن قلعة التتش بناء على وجه نظر المدير الفني الحالي فايلر، واكتفى جيرالدو بإحراز 3 أهداف خلال رحلته مع الأهلي على مدار عام ونصف.

جيبلرتو

جيلبرتو يتخطي مهاجم ديناموز - صورة أرشيفية

هو معشوق الجماهير الأهلاوية باعتباره واحد من أكثر اللاعبين الأجانب الأوفياء الذين خدموا القلعة الحمراء على مدار 9 مواسم متتالية، وشغل الفارس الأنجولي الجبهة اليسرى للنادي وساهم في صناعة 34 هدفاً وزار الشباك في 10 مناسبات.