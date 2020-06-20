شكرا لقرائتكم الأهلى يكشف حقيقة إعارة محمد محمود للجونة أو دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الاهلي ما تردد مؤخراً حول إعارة محمد محمود لاعب الفريق إلى وادي دجلة أو الجونة خلال الموسم المقبل بدعوى إكتساب "حساسية" المباريات بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة إجراء عمليتين جراحتين في الرباط الصليبي طوال الفترة الماضية.

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب محمد محمود أن الأهلي لم يتحدث معه في مسألة التفكير في إعارة محمد محمود، مؤكداً أن اللاعب تعافى تماماً من الإصابة وأصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بمجرد عودة الفريق الأحمر للتدريبات ، وتحدث نادر شوقي كمسئولاً بنادي الجونة ، قائلاً: لم نفكر إطلاقاً في إستعارة محمد محمود لأننا نعلم جيداً إنه مستمر مع الأهلي.

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وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي حديث نادر شوقي، مؤكداً أنه لا يوجد أي نيه للتفريط في الجوكر محمد محمود والذي يُجيد اللعب في ثلاث مراكز وهي لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب، وهي المراكز التي يحتاج الأهلي فيها للاعبين على مستوى عالي وبكفاءة محمد محمود.

وأجري محمد محمود أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائي وتعافيه بشكل كامل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبي وانتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي، وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة للطبيب الألماني المعالج له والذي أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة في تدريبات ناديه بشكل طبيعي، ويتابع الخبير الألماني الذى سبق وأجرى الجراحة لللاعب الاهلي قبل أكثر من ثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد ايام قليلة من تماثله للشفاء من الجراحة ذاتها.