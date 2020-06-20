شكرا لقرائتكم الطلائع يغلق ملف المعارين الستة مؤقتاً بسبب الاستعداد للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو طلائع الجيش إغلاق صفحة تمديد عقود اللاعبين المعارين بشكل مؤقت بسبب انشغال الجهاز الادارى والفنى بالترتيب لعودة التدريبات استعداداً لعودة مسابقة الدوري بعد فترة تجميد دامت 3 شهور بسبب جائحة كورونا ، ويترقب السداسى عمار حمدى ، أبو بكر ديارا، ناصر منسى، كيفين موهيرى ومحمد أشرف روقة وكريم طارق لاعبو الطلائع تحديد حسم مصيرهم فى ظل ارتباطهم بعقد إعارة مع الطلائع ينتهى بنهاية الموسم الحالى ، وينتظر السداسى الموقف النهائى لأنديتهم فى ظل تمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع بإستمرارهم مع الفريق.

على الجانب الاخر ، استعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق ، كما تم الانتهاء من تعقيم ستاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات.

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وفى وقت سابق، أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أنه يحتاج لـ 10 أيام تدريبات بدنية شاقة للاعبيه للتخلص من الزيادات فى أوزانهم بعد فترة العزل المنزلى بسبب كورونا، وقال بسيونى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، "راجعت أوزان لاعبى الطلائع ووجدت زيادات بسيطة تحتاج فقط لعشرة أيام شغل بدنى شاق للتخلص منها وإستعادة الاوزان المثالية قبل عودة مسابقة الدورى، وسعدت للغاية بوعى اللاعبين وعدم زيادة أوزانهم بصورة هائلة وحرصهم على أداء التدريبات بالتزام واحترافية شديدة بما يساهم فى إستعادة الفورمة البدنية والفنية فى أقرب وقت ".

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.