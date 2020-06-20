شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز يخضعون لتحاليل كورونا استعداداً للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو بيراميدز للفحوصات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، استعاداً لاستئناف النشاط الرياضي قبل العودة إلى المباريات الرسمية يوم 25 يوليو الجاري، ونشر محمد طاهر إداري بيراميدز صوراً جمعته بلاعبي الفريق عمر جابر ومحمد الشناوي، خلال إجراء التحاليل اللازمة تمهيداً للعودة إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة.



بيراميدز



لاعبو بيرامديز

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن بيراميدز من أوائل الأندية الذي تحرك سريعا لتجهيز كل شيء تمهيدا لعودة النشاط واستئناف التدريبات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة ووزارة الصحة واللجنة الطبية باتحاد الكرة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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أوضح المدير الرياضي أنه تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية حديثة بمدخل استاد الدفاع الجوي وغرف ملابس اللاعبين وكذلك بمدخل الملعب الفرعي الذي يؤدي عليه الفريق تدريباته اليومية لإجراء عمليات التعقيم لأي فرد قبل دخول مناطق تواجد اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

شدد هاني سعيد على أن الإدارة وفرت كذلك كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لبدء التدريبات مجددا وتوفير الكحول وآليات التعقيم وواقي الوجه في إطار العمل الجاد لإعادة النشاط مرة أخرى.

ويفاضل مسئولو نادى بيراميدز فى الوقت الحالى بين كلاً من إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، وعماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، من أجل الدخول فى مفاوضات جادة مع أحدهما حول توليه قيادة الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، خاصة وإن هناك اتجاه قوى داخل بيراميدز بانهاء التعاقد مع أنتى تشاتشيتش وجهازه المعاون الأجنبى فور انتهاء الموسم الجارى، ويضم الجهاز المعاون لأنتى تشاتشيتش كلاً من، المدربان المساعدان: ايميتسا سيرتيتش - أندروي فيرنشينا، مدرب حراس المرمى: دراجو كونديتش، مدرب: محمود فتح الله ، مدرب مساعد: عمرو مختار ، مدرب اللياقة البدنية: ليونارد صوفينا، محلل الأداء يوزو تاديتش.