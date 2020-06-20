شكرا لقرائتكم مدرب براعم الزمالك يعلن تعافيه من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادى الزمالك، عن تعافية بشكل نهائي من فيروس كورونا، موضحا أنه خضع لفحوصات طبية أخيرة خلال الساعات الماضية، حيث اطمأن من الأطباء علي تعافية بشكل نهائي من المرض الذي لحق به مؤخرا وأشار غراب إلى أن الأطباء أكدوا له قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعى.

وتابع "غراب" أنه غادر العزل الصحي الذي كان يلازمه خلال الفترة السابقة ووجه غراب الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور على الدعم الدائم له منذ بداية إصابته، وتواصل طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة معه بشكل دائم، حتى التعافي بشكل نهائي من الإصابة بفيروس كورونا.

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ويعد غراب أحدث المتعافين فى الرياضيين من فيروس كورونا بعدما أرسل محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، رسالة صوتيه عبر واتس آب إلى المدربين والإعلاميين يطمئنهم خلالها على حالته الصحية وشفائه تماماً من فيروس كورونا بعد إيجابية العينة التى خضع لها منذ أكثر من شهر، ليتم عزله فى المنزل ثم أحد المستشفيات الخاصة وتضمنت الرسالة الصوتية التى أرسلها محمود سعد أنه تعافى تماما من فيروس كورونا بعد إجراء عدداً من الاختبارات والمسحات، وأن الجهاز الطبى المعاون له نصحه بالعودة لممارسة حياته بصورة طبيعية والعودة للعمل باتحاد الكرة لمباشرة أعماله وأنه سيتواجد فى الاتحاد خلال الأيام المقبلة.

وجاء إعلان اتحاد الكرة تعافى الدكتور محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى لاتحاد الكرة، من فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان إصابته ونقله لأحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء، ليعيد البسمة للوسط الكروى بعد تماثل النجم الكبير وقال مصدر بالجبلاية، إن السبب فى إصابة محمود سعد هو مخالطته لـ"حلاق" حامل للفيروس، الأمر الذى أدى إلى تعرضه للإصابة وعزله بالحجر الصحي.