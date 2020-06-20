شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية في الاهلي تجتمع بالاجهزة الفنبة للنشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي، اجتماعًا مهمًا اليوم السبت، مع الأجهزة الفنية والطبية لفرق النشاط الرياضي؛ استعدادا لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، بناءً على قرار وزارة الشباب والرياضة بخصوص استئناف المسابقات خلال الفترة المقبلة، ووفق للإجراءات الطبية الاحترازية المطلوبة.

وشهد الاجتماع ، حضور رؤوف عبد القادر ، مدير عام النشاط الرياضي، ورؤساء الأجهزة الفنية، والطبية، والمدربين، لمناقشة استعدادات العودة الى التدريبات، وذلك بناء على طبيعة كل لعبة، ودرجة التلامس، وفقا لما حددته وزارة الشباب والرياضة، ووضع البرنامج الزمني الخاص بتدريبات كل فريق. وأكد الدكتور محمد شوقي، على أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية بشكل صارم، في كافة المرافق المستخدمة بالنادي، من حيث تعقيم وتطهير صالات التدريب والجيم وغرف الملابس، وأدوات العلاج الطبيعي وغيرها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.



اللجنة الطبية فى الاهلى



اللفجنة الطبية بالأهلى

وأشارت اللجنة إلى أن هناك اتجاها لتشكيل مركز طبي دائم من أطباء الفرق الرياضية؛ لمتابعة التدريبات وتقديم الخدمات الطبية بشكل عاجل، إلى جانب تكليف الجهاز الطبي لكل فريق بمتابعة اللاعبين، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الجميع. ومن جانبه أكد رؤوف عبدالقادر، على أن هناك تواصلا مستمرا مع الاتحادات الرياضية المختلفة؛ للوقوف على مواعيد استئناف المنافسات المختلفة، حتى يتم وضع البرامج الزمنية الخاصة بإعداد كافة الفرق بالصورة المناسبة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد. ويسعى الأهلي إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبا لاستئناف النشاط في أي وقت، وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع الرياضة في مصر بشكل عام، على غرار ما حدث في العديد من الدول حول العالم.