شكرا لقرائتكم ليفانتي يهزم إسبانيول ويبقيه في المركز الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز ليفانتي على مضيفه إسبانيول 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليزداد موقف صاحب الأرض تعقيداً مع بقاء 8 جولات على نهاية المسابقة

وسجل بورخا مايورال في الدقيقة 14 وإينيس بردهي في الدقيقة 67 وأدريا بيدروزا، لاعب إسبانيول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87 أهداف ليفانتي فيما سجل هدف إسبانيول الوحيد ديفيد سيلفا في الدقيقة 28.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير.