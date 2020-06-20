شكرا لقرائتكم كونتي: إنتر سيواصل محاولة كسر احتكار يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرفض أنطونيو كونتي مدرب انتر ميلان الاستسلام والتخلي عن الاستمرار في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قائلا إنه لا يزال يعتقد أن فرصة فريقه في الفوز باللقب لا تزال قائمة رغم تخلفه بتسع نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

وسيبدأ فريق كونتي مسيرته بعد استئناف المباريات بمواجهة مؤجلة على أرضه أمام سامبدوريا يوم الأحد.، وأكد المدرب أن فريقه سيواصل المحاولة بالفوز باللقب دون قيود.

وقال في تصريحات نقتلها عنه قناة انتر ميلان التلفزيونية : الفوز يوم الأحد سيقلص الفارق عن الصدارة إلى ست نقاط مع تبقي 12 جولة. هذه مهمة ليست مستحيلة، لقد عملنا بجد وبكل تركيز ولدي شعور إيجابي، نسعى لأنهاء الجزء الأخير من موسم الدوري بأداء على أعلى مستوى دون أي قيود أو حدود، ونتيجة موقفنا الذي يتيح لنا هامشا أقل للخطأ من الفريق الذي يسبقنا فنحن لدينا الرغبة والحماس والقوة للمضي قدما.

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ويحتل انتر ميلان المركز الثالث برصيد 54 نقطة وقد تراجع في سباق المنافسة على اللقب بعد هزيمتيه أمام صاحب الصدارة يوفنتوس برصيد 63 نقطة ولاتسيو فريق المركز الثاني في آخر مباراتين خاضهما قبل توقف البطولة في مارس آذار الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار كونتي إلى أن تأخير موعد انطلاق المباريات وحرارة الصيف العالية تشكل تحديات جديدة لفريقه، وأردف قائلا: التخطيط لخوض مباراة ستبدأ في العاشرة إلا ربع مساء يتطلب الانتباه لتفاصيل تتعلق بترتيب وتنظيم اليوم وضرورة الانتباه لترتيبات الافطار والغداء وساعات الراحة.

وأتبع المدرب الإيطالي: النسبة للجمهور فالأمر بالتأكيد صعب بالنسبة لهم نتيجة عدم تمكنهم من التواجد في الاستاد ونحن نشعر بتأثير هذا الغياب أيضا. نتمنى أن نتجاوز هذه الفترة الصعبة لأننا نحتاج للعودة إلى الأوضاع الطبيعية حتى يعود جمهور فريقنا لتشجيعنا من جديد.

وختم كونتي حديثه: سنخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام وحرارة الجو ستكون عاملا مؤثرا ولذا فإننا سنحتاج للجميع. ولقد أخذنا كل هذا في الاعتبار خلال الإعداد وحاولنا إشراك جميع اللاعبين.