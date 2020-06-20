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إشبيلية يسدي خدمة للريال ويتعادل مع برشلونة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قطع إشبيلية انتصارات ضيفه برشلونة وتعادل معه سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في المرحلة الثلاثين من لكرة القدم.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، سقط برشلونة في فخ التعادل ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام ، مقابل 52 نقطة لإشبيلية في المركز الثالث.

وبات برشلونة بذلك مهددا بفقدان انفراده بالصدارة، وذلك في حالة فوز ريال مدريد في مباراته بالمرحلة نفسها، المقررة أمام ريال سوسييداد مساء يوم الأحد.

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