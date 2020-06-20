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تعادل مانشستر يونايتد وتوتنهام في قمة الجولة 30

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه توتنهام 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة الثلاثين من الممتاز لكرة القدم..

وتقدم توتنهام في الدقيقة 27 عن طريق ستيفن بيرغوين، وتعادل برونو فرنانديز لمانشستر يونياتد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس ليجدد آماله في احتلال مركز يؤهله للعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة أنه يبتعد عن صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين، كما رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، لكن فرصه تضاءلت بشكل كبير في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وهذا التعادل هو العاشر لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في ثماني، فيما أصبح هذا التعادل هو التاسع لتوتنهام في الدوري مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في عشر مباريات.

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