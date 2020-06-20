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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 20 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يجهز تقريرا عن أزمات الأندية قبل عودة الدورى لعرضه على وزير الرياضة، جيرالدو يطالب الأهلي بتخفيض "تسعيرة" الرحيل إلى 500 ألف دولار.

جيرالدو يطالب الأهلي بتخفيض "تسعيرة" الرحيل إلى 500 ألف دولار

طلب الأنجولى جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي إدارة النادي بتحديد مبلغ لا يزيد عن 500 ألف دولار للإستغناء عنه خلال ميركاتو الصيف المقبل رافضاً التسعيرة التى فرضها مسئولو الأحمر للسماح برحيله نهاية الموسم عن القلعة الحمراء وتبلغ مليون دولار حيث يرى الجناح الأنجولي أن المليون دولار مبلغ كبير للغاية، وأكد أن أى نادى لن يدفع هذا المبلغ للأهلى، خاصة أنه لا يشارك بشكل أساسى مع الفريق كما أنه انتقل للأهلى بـ800 ألف دولار من أول أغسطس الأنجولي.

الزمالك يمدد مجدداً فترة رفع غرامة الجمعية العمومية لمدة أسبوع

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مد فترة رفع غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة أمام الأعضاء لنهاية الأسبوع الجارى، وبذلك يعتبر مد جديد لرفع الغرامة بعدما كان نهايتها أواخر الأسبوع، حيث جاء ذلك القرار من جانب منصور ومجلس الزمالك لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء خلال تجديد الاشتراكات دون تحمل قيمة غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة للنادى.

اتحاد الكرة يجهز تقريرا عن أزمات الأندية قبل عودة الدورى لعرضه على وزير الرياضة

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تجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيدا لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة.

الأهلي يستعد لتركيب "كاميرات حرارية" للكشف عن كورونا