شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرار اتحاد كرة اليد للأندية الغائبة عن اجتماع الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية المقرر مشاركتها فى اجتماع الاثنين المقبل لمناقشة ملف عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، باعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع بمثابة الموافق على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد .

ومن المقرر أن تعقد الجلسة فى مجمع حمامات السباحة بحضور الـ 18 ناديا المشاركة فى دورى المحترفين، والـ 8 أندية الذين سيتحدد من بينهم الصعود فى الموسم الجديد.

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وكشف أمين صندوق اتحاد اليد مؤمن صفا أن الجلسة من أجل استطلاع آراء الأندية حول مصير المسابقات، فى ظل اقتراب كأس العالم التى ستستضيفه مصر 2021 فى يناير المقبل، ومناقشة الإجراءات الاحترازية وكيفية تطبيقها، وأوضحت لجنة مسابقات كرة اليد مسبقا عن الجاهزية لعودة النشاط تدريجيًا بالتدريبات واستئناف النشاط، بوضع خطة منظمة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لبدء الموسم الجديد من أجل مونديال مصر 2020 الذى ستسضيفه مصر يناير المقبل.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، مؤخرًا، إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أكد تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لـ عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الأثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.