شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب براعم الزمالك يكشف كواليس رحلة التعافى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى غراب، مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادى الزمالك، كواليس رحلة تعافيه من فيروس كورونا، مؤكداً أن العامل النفسى وتناول السوائل بصفة يومية كان لهما الدور الأكبر فى تعافيه من المرض، وأوضح أن الأطباء نصحوه بالعودة لممارسة حياته الطبيعية بشكل تدريجى، وهو ما يفعله فى الوقت الحالى.

وأضاف مدرب حراس الزمالك لـ"الخليج 365"، أنه تلقى دعماً من الجميع داخل نادى الزمالك، بداية من المستشار مرتضى منصور رئيس النادى وطارق يحيى رئيس قطاعات الكرة وأمير عبد العزيز المدرب بجهاز الفريق الأول وجميع المدربين فى قطاع الناشئين ومحمد صبحى المدير الإدارى، إلى جانب التواصل معه من جانب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش.

وكشف مدرب حراس الزمالك أن أصدقاءه أيضًا دعموه نفسيًا بأفضل صورة، حيث كان يتواجد داخل العزل الصحى فى منزله وأصدقائه يتواجدون خارجه مرتدين الكمامات لدعمه نفسيًا طوال الفترة الماضية لعبور تلك المرحلة ليتغلب فى النهاية على الفيروس ويتعافى تماماً منه بعد الفحوصات الجديدة التى أجراها وأكدت شفاءه من كورونا.

وأعلن مصطفى غراب، فى الساعات الماضية، تعافيه بشكل نهائى من فيروس كورونا، موضحا أنه خضع لفحوصات طبية أخيرة، واطمأن من الأطباء على تعافيه بشكل نهائى من المرض الذى لحق به مؤخرا، وأشار غراب إلى أن الأطباء أكدوا قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعى وأضاف "غراب"، أنه غادر العزل الصحى الذى كان يلازمه خلال الفترة السابقة، ووجه الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على هدعم الدائم منذ بداية إصابته، وتواصل طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة معه بشكل دائم حتى التعافى بشكل نهائى من الإصابة بفيروس كورونا.