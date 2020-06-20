س و ج: كيف يستعد الأهلي لعودة التدريبات بعد غياب طويل بسبب كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق تسير الإجراءات الاحترازية فى النادى الأهلى قبل نحو 48 ساعة من عودة التدريبات عقب فترة تجميد طويلة بسبب وباء "كورونا" الذى اجتاح العالم كله، وأنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع الترتيبات والاستعدادات تقريباً لعودة التدريبات، وهو ما نرصده فى التساؤلات التالية:

س: كيف يستعد الأهلى لعودة التدريبات بعد غياب طويل بسبب "كورونا"؟

ج: جهاز الكرة يواصل عقد الجلسات والترتيبات لاستئناف التدريبات، وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على مدار الساعات الماضية، اجتماعاً بملعب التتش مع جميع الموظفين والعمال بجهاز الفريق الأول لكرة القدم، فى حضور خالد محمود طبيب الفريق، لشرح كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة، مع استئناف الفريق التدريبات، وذلك بعد إعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موعد عودة النشاط الرياضى والسماح للأندية بالعودة للتدريبات.

س: هل انتهى الأهلى من الإجراءات الاحترازية؟

ج: نعم.. وأكد عبدالحفيظ ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية وتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي، التى تحدث عنها الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، وقام بشرحها بشكل مفصل للجميع، خاصة ما يتعلق بطريقة التعامل مع اللاعبين والجهاز الفنى خلال التدريبات، مع تعقيم كافة الأدوات والمعدات التى سيتم استخدامها خلال مران الفريق، وأشار عبدالحفيظ إلى أنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.

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وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب، وكل ما يخص مران الفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع. وشدد عبدالحفيظ على أن النادى الأهلى حريص كل الحرص على تنفيذ تعليمات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على تنفيذها مع عودة الفريق إلى التدريبات.

س: وماذا عن خضوع اللاعبين لإجراء "المسحة" للكشف عن كورونا؟

ج: سيتم خضوع جميع لاعبى الفريق للمسحة غداً الأحد.

س: ومتى سيعود الأهلى للتدريبات؟

ج: يوم الاثنين المقبل سيبدأ الأهلى التدريبات بقيادة ديفيد سيزار المدرب العام لحين عودة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من إجازته فى سويسرا.