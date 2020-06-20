شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 4 أندية بالقسم الثانى للاجتماع بالجبلاية الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من المجموعات الثلاث بالقسم الثانى اختيار 4 فرق من كل مجموعة من أجل الاجتماع باللجنة الخماسية الاثنين المقبل، لمناقشة كيفية استئناف النشاط الكروى والمواعيد المناسبة لاستكمال الأسابيع الـ5 المتبقية من عمر مسابقة القسم الثانى.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف دورى القسم الثانى أو الممتاز "ب"، لاسيما أن اللجنة تعطى الأولوية لعودة الدورى الممتاز ثم باقى الدرجات الأدنى، على أن تعود المنافسات فى القسم الثانى بعد فترة مناسبة من استئناف الدورى الممتاز حتى تطمئن الجبلاية على عودة النشاط واستئنافه بشكل طبيعى قبل عودة النشاط فى باقى الدرجات.

ويتبقى عدد قليل من المباريات على انتهاء دورى الممتاز "ب"، وتحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، لذا يرفض مسئولو الجبلاية التعجل فى عودة دورى القسم الثانى.

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فيما استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية على استئناف مسابقة الدورى الممتاز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الاندية على عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعى حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.

وحددت اللجنة الخماسية شهرين ونصف الشهر للفترة المتبقية من عمر الدورى العام، على أن تنتهى المسابقة فى شهر أكتوبر المقبل، شهدت اجتماعات أندية الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري، اقتراح الاندية بأن ينتهى الدورى الحالى فى شهر أكتوبر أو نوفمبر، على أن يقام الدورى فى الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادى الأهلى ممثلا فى محمود الخطيب رئيس النادى خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء، بحيث ينتهى الدورى الجديد فى شهر يونيو أى قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021.

فى المقابل، رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة هذا الاقتراح من حبث المبدأ، وتمسكت بإقامة الدورى الجديد بشكله العادى الا اذا اضطرت اللجنة لهذا الامر وأصبح هو الخيار الوحيد قبل انطلاق الموسم الجديد ورفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تهديد أكثر من ناد بالدورى الممتاز بعدم خوض مباريات مسابقة الدورى العام حال استئنافها يوم 25 يوليو المقبل كما تم الاعلان مؤخرا من جانب وزير الرياضة، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن الاجتماعات التى تتم حاليا مع الأندية هدفها مناقشة أى مشكلات تواجه الأندية من أجل عودة الحياة للنشاط الرياضى، وفى حالة تعنت الأندية وإصرارها على عدم خوض مباريات الدورى سيتم تطبيق اللوائح عليها واعتبارها منسحبة من البطولة.

حددت الأندية التى حضرت اجتماع اتحاد الكرة عدة مطالب تم تقديمها الى اللجنة الخماسية من أجل الموافقة على عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدى أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال الاجتماع أن تكلفة تعقيم كل نادى شهريا تصل إلى 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.